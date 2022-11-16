الجيش يداهم منزلَي مطلوبَين لإقدامهما على خطف مواطن ويحرّر مخطوفا

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

دهمت قوة من الجيش اللبناني في محلة وادي النحلة- البداوي منزلَي المطلوبَين (ب.م.) و(ش.ق.)، لإقدامهما على خطف المواطن (م.ن.) واحتجازه في أحد المنزلَين وحررته.



وتعمل قوة الجيش حاليًّا على ملاحقة الخاطفَين لتوقيفهما.