أمن وقضاء
16 تشرين الثاني 2022 - 10:42
16/11/2022 10:42:46
الجيش يداهم منزلَي مطلوبَين لإقدامهما على خطف مواطن ويحرّر مخطوفا
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
دهمت قوة من الجيش اللبناني في محلة وادي النحلة- البداوي منزلَي المطلوبَين (ب.م.) و(ش.ق.)، لإقدامهما على خطف المواطن (م.ن.) واحتجازه في أحد المنزلَين وحررته.
وتعمل قوة الجيش حاليًّا على ملاحقة الخاطفَين لتوقيفهما.
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