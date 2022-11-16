أمن وقضاء
16 تشرين الثاني 2022 - 14:30
16/11/2022 14:30:00
قانون السرية المصرفية إلى المجلس الدستوري... فما هو مصيره؟
عدد من النواب يطعنون بشكل جزئي في قانون السرية المصرفية
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LBCI News Lebanon
بعد أقل من شهر على إقراره، وبعد تعديلات وصفها البعض بالملغومة، عاد قانون السرية المصرفية الى الواجهة من جديد، مع تقديم عدد من النواب لطعن أمام المجلس الدستوري ببعض بنود القانون.
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