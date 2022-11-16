أمن وقضاء
16 تشرين الثاني 2022 - 14:30
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قانون السرية المصرفية إلى المجلس الدستوري... فما هو مصيره؟

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Lebanon News
بعد أقل من شهر على إقراره، وبعد تعديلات وصفها البعض بالملغومة، عاد قانون السرية المصرفية الى الواجهة من جديد، مع تقديم عدد من النواب لطعن أمام المجلس الدستوري ببعض بنود القانون.
 
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