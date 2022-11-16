قانون السرية المصرفية إلى المجلس الدستوري... فما هو مصيره؟

بعد أقل من شهر على إقراره، وبعد تعديلات وصفها البعض بالملغومة، عاد قانون السرية المصرفية الى الواجهة من جديد، مع تقديم عدد من النواب لطعن أمام المجلس الدستوري ببعض بنود القانون.