اشكال تطور الى اطلاق نار في باب التبانة... ماذا حصل؟

قتيل وجريح جراء اشكال تطور الى اطلاق نار في باب التبانة

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LBCI News Lebanon

توفي المواطن م. ج إثر اصابته بطلق ناري في رأسه عن طريق الخطأ، جراء اشكال بين عدد من الشبان في منطقة باب التبانه في طرابلس تطور الى اطلاق نار.



كما أصيب أ. س بطلق ناري في قدمه.



وقد حضرت قوة من الجيش الى المكان وتعمل على تعقب مطلقي النار وتوقيفهم.