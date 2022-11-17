إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في نهر ابراهيم

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LBCI News Lebanon

عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/١٧ على سحب عدد من السيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في نهر ابراهيم-جبيل.