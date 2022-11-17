أمن وقضاء
17 تشرين الثاني 2022 - 03:02
Back

إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في نهر ابراهيم

إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في نهر ابراهيم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الدفاع المدني,مياه,إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في نهر ابراهيم
episodes
إنقاذ مواطنين احتجزوا داخل سياراتهم في نهر ابراهيم
Lebanon News
عمل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/١١/١٧ على سحب عدد من السيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلهم بسبب تبرك المياه وقاموا بمساعدتهم على متابعة سيرهم بأمان في نهر ابراهيم-جبيل.
 
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً