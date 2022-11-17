أمن وقضاء
17 تشرين الثاني 2022 - 03:34
17/11/2022 03:34:15
توقيف سارق في منطقة مار الياس - بيروت
توقيف سارق في منطقة مار الياس - بيروت
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LBCI News Lebanon
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مار الياس – بيروت المواطن (ع. و.)، لإقدامه على الدخول إلى محل لبيع المجوهرات بطريقة احتيالية وسرقة كمية منها، وضُبط بحوزته كافة المسروقات.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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