أمن وقضاء
17 تشرين الثاني 2022 - 03:34
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توقيف سارق في منطقة مار الياس - بيروت

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توقيف سارق في منطقة مار الياس - بيروت
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مار الياس – بيروت المواطن (ع. و.)، لإقدامه على الدخول إلى محل لبيع المجوهرات بطريقة احتيالية وسرقة كمية منها، وضُبط بحوزته كافة المسروقات.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
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