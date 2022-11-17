توقيف سارق في منطقة مار الياس - بيروت

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة مار الياس – بيروت المواطن (ع. و.)، لإقدامه على الدخول إلى محل لبيع المجوهرات بطريقة احتيالية وسرقة كمية منها، وضُبط بحوزته كافة المسروقات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.