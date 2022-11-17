أحد أخطر المطلوبين بجرائم تجارة وترويج مخدّرات في قبضة شعبة المعلومات (صورة)

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تمكّنت قوى الامن الداخلي من تحديد هوية أحد أخطر تجّار ومروّجي المخدرات ومكان تواجده، ويدعى: م. ك. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب بموجب 12 ملاحقة قضائية بجرائم مخدرات وتخريب، وهو من الاشخاص الخطرين، ومسلح بصورة مستمرة.أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدًا لتوقيفه.بتاریخ 1-11-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية خاطفة في محلة مفرق بشامون نتج عنها توقيفه.بتفتيشه، ضبط بحوزته مسدس حربي، و3 مماشط، و53 طلقة صالحة للاستعمال، وحبوب مخدرة.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بتجارة وترويج المخدرات ضمن مناطق خلدة والشويفات والضاحية، كما اعترف بتعاطي المخدرات.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.