أمن وقضاء
17 تشرين الثاني 2022 - 10:37
Back

الجيش: حصيلة التدابير الأمنية خلال تشرين الأول المنصرم

الجيش: حصيلة التدابير الأمنية خلال تشرين الأول المنصرم Lebanon, news ,lbci ,أخبار التدابير الأمنية,الجيش,الجيش: حصيلة التدابير الأمنية خلال تشرين الأول المنصرم
episodes
الجيش: حصيلة التدابير الأمنية خلال تشرين الأول المنصرم
Lebanon News
اعلنت قيادة الجيش على صفحتها عبر تويتر أن "حصيلة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر تشرين الأول المنصرم هي: توقيف 590 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية. شملت المضبوطات 164 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وعدد من أجهزة الاتصال.
الإعلان
 
وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الإعلان
إقرأ أيضاً