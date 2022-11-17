شعبة المعلومات توقف مشتبهًا به بجرم اغتصاب قاصر

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استحضر الى أحد مستشفيات صور بتاريخ 16/11/2022، قاصر من مواليد عام 2014 سوري الجنسيّة، للاشتباه بتعرضه للاغتصاب في بلدة عيتيت. وبعد معاينته من قبل الطبيب الشرعي، تم التثبّت من تعرّضه للاغتصاب، وأنّه يعاني من صعوبة في النطق، بحسب ما أفادت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بلاغ.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية المعتدي، ومكان تواجده في بلدة عيتيت، وتبيّن أنّه يدعى: ح. خ. (مواليد عام 2004، سوري الجنسيّة).وبحسب بلاغ المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع الموقوف مخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي لاستكمال التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص.