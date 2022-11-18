أمن وقضاء
18 تشرين الثاني 2022 - 07:21
Back

توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس

توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطلوب,الجيش,توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس
episodes
توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس
Lebanon News
دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة قب الياس حيث أوقفت 9 مواطنين لوجود مذكرات توقيف بحقهم بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت كمية من الذخائر الحربية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً