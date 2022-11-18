أمن وقضاء
18 تشرين الثاني 2022 - 07:21
18/11/2022 07:21:08
توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس
توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس
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LBCI News Lebanon
دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة قب الياس حيث أوقفت 9 مواطنين لوجود مذكرات توقيف بحقهم بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت كمية من الذخائر الحربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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