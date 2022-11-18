توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مطلوب,الجيش,توقيف مطلوبين في بلدة قب الياس

LBCI News Lebanon

دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة قب الياس حيث أوقفت 9 مواطنين لوجود مذكرات توقيف بحقهم بجرم إطلاق النار في تواريخ سابقة، كما ضبطت كمية من الذخائر الحربية.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.