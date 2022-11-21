قتيلان وجريحان في حريق في النبطية الفوقا

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LBCI News Lebanon

توفي طفلان سوريان وأصيب والداهما في حريق شب داخل منزل في النبطية الفوقا، وتم نقلهما إلى مستشفى النبطية الحكومي للمعالجة.



وحضرت دورية من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقًا بملابساته، وأفيد بأن التدفئة سبب الحريق.