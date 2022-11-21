أمن وقضاء
21 تشرين الثاني 2022 - 02:02
21/11/2022 02:02:50
قتيلان وجريحان في حريق في النبطية الفوقا
قتيلان وجريحان في حريق في النبطية الفوقا
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LBCI News Lebanon
توفي طفلان سوريان وأصيب والداهما في حريق شب داخل منزل في النبطية الفوقا، وتم نقلهما إلى مستشفى النبطية الحكومي للمعالجة.
وحضرت دورية من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقًا بملابساته، وأفيد بأن التدفئة سبب الحريق.
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