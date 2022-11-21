أمن وقضاء
21 تشرين الثاني 2022 - 10:40
21/11/2022 10:40:36
دعوى ردّ بحق القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة
إليكم التفاصيل
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LBCI News Lebanon
علمت الـLBCI أن وكيل الدفاع عن رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة هدى سلوم المحامي مروان ضاهر تقدم الى محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بدعوى ردّ القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة.
وقد تبلغت الخطيب الدعوى المذكورة، بحسب المعلومات.
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