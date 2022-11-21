دعوى ردّ بحق القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن وكيل الدفاع عن رئيسة هيئة إدارة السير الموقوفة هدى سلوم المحامي مروان ضاهر تقدم الى محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بدعوى ردّ القاضية نازك الخطيب عن ملف فساد النافعة.



وقد تبلغت الخطيب الدعوى المذكورة، بحسب المعلومات.