الجيش: توقيف مطلوب فلسطيني لاطلاقه النار ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين

الجيش: توقيف مطلوب فلسطيني في الهرمل

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LBCI News Lebanon

أوقفت قوة من الجيش اللبناني الفلسطيني ج.ش. في بلدة حوش السيد علي ـ الهرمل، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف، وذلك لإقدامه سابقًا برفقة آخرين على إطلاق النار أثناء خلاف في بلدة العين - البقاع، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين.