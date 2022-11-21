أمن وقضاء
21 تشرين الثاني 2022 - 12:46
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الجيش: توقيف مطلوب فلسطيني لاطلاقه النار ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين

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الجيش: توقيف مطلوب فلسطيني لاطلاقه النار ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين
Lebanon News
أوقفت قوة من الجيش اللبناني الفلسطيني ج.ش. في بلدة حوش السيد علي ـ الهرمل، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف، وذلك لإقدامه سابقًا برفقة آخرين على إطلاق النار أثناء خلاف في بلدة العين - البقاع، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين.
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