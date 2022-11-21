أمن وقضاء
21 تشرين الثاني 2022 - 12:46
21/11/2022 12:46:38
الجيش: توقيف مطلوب فلسطيني لاطلاقه النار ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين
الجيش: توقيف مطلوب فلسطيني في الهرمل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهرمل, إطلاق المار,الجيش اللبناني ,الجيش: توقيف مطلوب فلسطيني في الهرمل
LBCI News Lebanon
أوقفت قوة من الجيش اللبناني الفلسطيني ج.ش. في بلدة حوش السيد علي ـ الهرمل، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف، وذلك لإقدامه سابقًا برفقة آخرين على إطلاق النار أثناء خلاف في بلدة العين - البقاع، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش اللبناني
إطلاق المار
الهرمل
إقرأ أيضاً