دخلوا منزلا في زوق مكايل بقوّة السّلاح وسرقوا مبلغًا ماليًّا... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر (صورة)

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أوقفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بكمينٍ محكم في جونية، الرأس المدبّر لعصابة نفّذت عملية سطو في بلدة زوق مكايل، وشهّر عناصرها مسدّسًا حربيًّا بوجه مالكه، ثم قاموا بتكبيله قبل أن يسلبوا منه مبلغ /5000/ دولار أميركي و/3،000،000/ليرة لبنانية وهاتفين خلويين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.ويُدعى الرأس المدبّر ع. ح. ج. (من مواليد عام 1994، سوري)، وهو من أصحاب السّوابق، وقد أوقف سابقًا بجرائم مخدّرات وسرقة، وبتفتيشه، ضبطت بحوزته بطاقة هويّة مزوّرة.بوالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السلب المذكورة بالإشتراك مع آخرين مستخدمين سيارة نوع "BMW" ودرّاجة آلية من دون لوحات.كما اعترف بأنّه ينشط في مجال تهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، وجرى تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحق باقي المتورطين، والعمل مستمرّ لتوقيفهم.