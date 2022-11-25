أمن وقضاء
25 تشرين الثاني 2022 - 08:13
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توقيف مطلوب في حورتعلا البقاعية

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توقيف مطلوب في حورتعلا البقاعية
Lebanon News
تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المطلوب ح.م .إ. داخل بلدة حورتعلا البقاعية وبحقه مذكرات توقيف سرقة وتجارة مخدرات، وتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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