أمن وقضاء
25 تشرين الثاني 2022 - 08:13
25/11/2022 08:13:30
توقيف مطلوب في حورتعلا البقاعية
توقيف مطلوب في حورتعلا البقاعية
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LBCI News Lebanon
تمكنت دورية من مخابرات الجيش من توقيف المطلوب ح.م .إ. داخل بلدة حورتعلا البقاعية وبحقه مذكرات توقيف سرقة وتجارة مخدرات، وتم نقله إلى أحد المراكز الأمنية، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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