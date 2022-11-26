أمن وقضاء
26 تشرين الثاني 2022 - 04:53
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مخابرات الجيش تداهم منازل مطلوبين في البقاع... وتبادل لاطلاق النار

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مخابرات الجيش تداهم منازل مطلوبين في البقاع... وتبادل لاطلاق النار
Lebanon News
نفّذت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع لتوقيف مطلوبَين. 

وقد تعرض عناصرها لإطلاق نار،  فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.
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