مخابرات الجيش تداهم منازل مطلوبين في البقاع... وتبادل لاطلاق النار

هل من إصابات؟

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LBCI News Lebanon

نفّذت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع لتوقيف مطلوبَين.



وقد تعرض عناصرها لإطلاق نار، فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.