أمن وقضاء
26 تشرين الثاني 2022 - 04:53
26/11/2022 04:53:05
مخابرات الجيش تداهم منازل مطلوبين في البقاع... وتبادل لاطلاق النار
هل من إصابات؟
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LBCI News Lebanon
نفّذت قوة من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع لتوقيف مطلوبَين.
وقد تعرض عناصرها لإطلاق نار، فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات.
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