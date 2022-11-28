أمن وقضاء
28 تشرين الثاني 2022 - 14:59
28/11/2022 14:59:00
آخر عناصر العصابة الإيرانية في قبضة أمن الدولة
آخر عناصر العصابة الإيرانية في قبضة أمن الدولة
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LBCI News Lebanon
على مدى ثمانية اشهر، كانت هذه العصابة الإيرانية التي تتألف من 3 رجال إيرانيين، وطفل إيراني إضافةً الى السائق وهو عراقي الجنسية، تقوم بهكذا عمليات من السرقة الى التشليح فالنشل، في وضح النهار وبإحترافية عالية، وعلى عينك يا دولة.
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