أمن وقضاء
28 تشرين الثاني 2022 - 14:59
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آخر عناصر العصابة الإيرانية في قبضة أمن الدولة

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Lebanon News
على مدى ثمانية اشهر، كانت هذه العصابة الإيرانية التي تتألف من 3 رجال إيرانيين، وطفل إيراني إضافةً الى السائق وهو عراقي الجنسية، تقوم بهكذا عمليات من السرقة الى التشليح فالنشل، في وضح النهار وبإحترافية عالية، وعلى عينك يا دولة.
 
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