آخر عناصر العصابة الإيرانية في قبضة أمن الدولة

على مدى ثمانية اشهر، كانت هذه العصابة الإيرانية التي تتألف من 3 رجال إيرانيين، وطفل إيراني إضافةً الى السائق وهو عراقي الجنسية، تقوم بهكذا عمليات من السرقة الى التشليح فالنشل، في وضح النهار وبإحترافية عالية، وعلى عينك يا دولة.