عويدات يوجه كتابا الى عثمان...

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وجه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، كتابا الى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، أكد فيه "وجوب التقيد بإشارة النيابة العامة المختصة، من قبل الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، والاتصال بالنيابة العامة التمييزية في حال تعذر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي المختص أو من ينوب عنه بسبب إعتكاف القضاة".واعتبر عويدات في الكتاب الذي طلب فيه من عثمان تعميمه على مراكز قوى الامن، ان "اجراءات التحقيق مناطة بإشراف النيابة، وبالتالي فإن نص المادة 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يستقيم إلا بحضور النيابات العامة".وأكد عويدات أن "على الضابطة العدلية في الجرائم المشهودة وغير المشهودة التقيد بإشارة النيابة العامة المختصة، وفي حال تعذر الاتصال بالنائب العام الاستئنافي او من ينوب عنه، وفي الظروف التي تمر بها البلاد، يقتضي الاتصال بالنيابة العامة التمييزية للاخذ بإشارتها".ورأى عويدات أن "كثيرين يتذرعون بإعتكاف القضاة لعدم القيام بإجراءات التحقيق الاولي في الجرائم المشهودة وغير المشهودة، لافتا الى أن هذه الذريعة لا تستقيم أيضا كون التعليمات تقضي بالاتصال بالنيابة العامة التمييزية، وعليه يقتضي حصر مذكرتكم الداخلية بهذا التوجيه".كما أكد عويدات في كتابه، أن "التوقيف وجمع الادلة وغيرها من الاجراءات في الجرم المشهود واجب، وكذلك الاتصال والاخذ بإشارة النيابة العامة واجب أيضا".