أمن وقضاء
06 كانون الأول 2022 - 07:14
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جنبلاط يتقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق القاضية عون

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جنبلاط يتقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق القاضية عون
Lebanon News
تقدّم المحامي نشأت الحسنية بوكالته عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمام النيابة العامة التمييزية، بدعوى ضد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر "تويتر" عن قيام مصارف سويسرية بتجميد حسابات مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية مستندة في ذلك الى خبر مزعوم منسوب الى وكالة "ويكيليكس". 
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وأحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقة بادعائه ضد القاضية عون، الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كون هذا الخبر غير صحيح وفيه تشهير وقدح وذم من خلال نشر أخبار كاذبة، تبعاً للشكوى التي سبق وتقدم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري واخرين، وقد تسلّم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الشكوى مع الادعاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والسير بها.
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