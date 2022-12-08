عويدات فتحَ محضر تحقيق حول تغريدة زهران عن مرضى غسيل الكلى في مستشفى المقاصد

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فتح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات محضر تحقيق حول ما أورده مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عن مرضى غسيل الكلى في مستشفى المقاصد، وكلّف المباحث المركزية التحقيق مع الوكيل.وكان زهران قد كتب عبر "تويتر:" مرضى غسيل الكلى في مستشفى المقاصد معرضون للموت بسبب وكيل كل همه زيادة عدّاد الدفع وبيع المواد اللازمة لمَن يدفع أكثر. وزير الصحة معني بدعم المقاصد، وعلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إستدعاء الوكيل و " دكّه" في السجن لأن أرواح الناس ليست للمتاجرة".ولاحقا، نشر زهران عبر تويتر بيان جمعية المقاصد الاسلامية التي تقول فيه إنها لم تتأخر عن تسديد مستحقات وكيل غسيل الكلى، وحذرته لعدم التزامه تأمين لامواد اللازمة للاستمرار بالعمل في قسم غسيل الكلى. وارفقه زهران بتغريدة قال فيها: "مرضى غسيل الكلى في مستشفى المقاصد معرضون للموت بسبب وكيل كل همه زيادة عدّاد الدفع وبيع المواد اللازمة لمن يدفع أكثر.. وزير الصحة معني بدعم المقاصد وعلى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات استدعاء الوكيل ودكّه في السجن لأن أرواح الناس ليست للمتاجرة!!"