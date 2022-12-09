أمن وقضاء
09 كانون الأول 2022 - 04:48
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محضري ضبط بحق شركتين لتعبئة الغاز في سينيق...

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محضري ضبط بحق شركتين لتعبئة الغاز في سينيق...
Lebanon News
دهم مندوبو مصلحة الإقتصاد جنوبًا شركات تعبئة الغاز في سينيق - جنوب صيدا بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة في صيدا، وسطروا محضري مخالفة بحق شركتين لمخالفتهما التسعيرة الرسمية والتلاعب بوزن قوارير الغاز. 
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