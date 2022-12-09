09 كانون الأول 2022 - 04:48 09/12/2022 04:48:03

محضري ضبط بحق شركتين لتعبئة الغاز في سينيق...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سينيق,شركات تعبئة الغاز,محضري ضبط بحق شركتين لتعبئة الغاز في سينيق...

LBCI News Lebanon

دهم مندوبو مصلحة الإقتصاد جنوبًا شركات تعبئة الغاز في سينيق - جنوب صيدا بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة في صيدا، وسطروا محضري مخالفة بحق شركتين لمخالفتهما التسعيرة الرسمية والتلاعب بوزن قوارير الغاز.