انتحلوا صفة أمنية وخطفوا أحد الأشخاص في الكرنتينا... وشعبة المعلومات أوقفت ٣ منهم

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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي 4 أشخاص مجهولين أقدموا على خطف مواطن بقوة السلاح من داخل أحد المحال التجاريّة، وكانوا ملثمين ومسلحين يرتدون سترات أمنية عائدة لأحد الأجهزة العسكريّة ، وفرّوا به على متن سيارة نوع "هيونداي" لون أسود تحمل لوحة مزوّرة.وقبل وصولهم إلى حاجز ضهر البيدر، عملوا على نقله إلى فان، وتمكّن من الفرار منهم في المحلة المذكورة. وقد تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية الخطف والتي أثارت استياء المواطنين وخوفهم.وأفراد العصابة هم: ع. ش. (مواليد عام 1977)، ع. ع. (مواليد عام 1993)، ح. ف. (مواليد عام 1991) ، وتم توقيفهم بمداهمات وكمائن في مناطق راشيا، ورياق، وسرعين، وضبطت السيارتين المستخدمتين في عملية الخطف.كما تبيّن أنّ الأوّل والثاني من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا مخدرات، وتجارة أسلحة، واحتيال.وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم وأنهم أقدموا بتاريخ 24-11-2022، على ارتداء سترات عائدة لإحدى المؤسّسات العسكرية وخطف مواطن بقوة السلاح من محلة الكرنتينا، ومحاولة نقله الى البقاع تمهيدا لإجراء مفاوضات مع والده لدفع فدية مالية كبيرة، إلا أن المخطوف تمكّن من الفرار منهم في محلة ضهر البيدر بعد نقله على متن فان.