توقيف ستيفاني صليبا...

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أفادت معلومات للـLBCI بأن المحامية العامة المالية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا وأحالتها إلى مكتب الجرائم المالية للتوسع بالتحقيق في ملف جديد أسسته النيابة العامة المالية، وذلك بعدما أعطى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم إشارة بتوقيفها.وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن أن النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت مذكرة بحث وتحر بحق صليبا، بناءً على التحقيقات اللبنانية والأوروبية التي تجري في ملف إختلاس وتبيض وسرقة أموال، والذي يرد فيه إسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.