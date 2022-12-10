توقيف مطلوب خلال عملية خاطفة في بلدة دورس البقاعية

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تمكنت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الإستعلامية التي تقوم بها، من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين الخطرين، ويدعى: ع. و. (من مواليد العام 1989، لبناني)، وهو مطلوب بموجب /6/ ملاحقات قضائية، منها مذكرات توقيف بجرائم تأليف عصابة وسرقة وسلب ومحاولة قتل، وخلاصة حكم بالحبس مدة /15/ سنة بجرم تأليف عصابة إرهابية، وتأليف جمعية لارتكاب الجنايات على الناس والأملاك والنيل من هيبة الدولة، وخلاصة حكم مؤبد بجرم سلب بقوة السلاح، ومذكرة إلقاء قبض بجرم تأليف عصابة إرهابية لارتكاب الجنايات والنيل من صفة الدولة.وأعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه بما أمكن من السرعة.وبتاريخ 3-12-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة عملية خاطفة في بلدة دورس البقاعية، أسفرت عن توقيفه.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص.