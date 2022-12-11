أمن وقضاء
11 كانون الأول 2022 - 07:09
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عملية دهم وتوقيف أشخاص في منطقة حي السلم

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عملية دهم وتوقيف أشخاص في منطقة حي السلم
Lebanon News
اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في سياق الإجراءات الأمنية التي تتخذها الوحدات العسكرية لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم - الضاحية الجنوبية المواطن (إ.م.) المطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لإقدامه على السرقة والسلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات، وضبطت في حوزته حبوباً مخدرة وكُرَتين من حشيشة الكيف ومسدساً حربياً.
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كما دهمت قوة من الجيش في المنطقة المذكورة منازل مطلوبين وأوقفت المواطنَين (م.ح.) و(م.م.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وإطلاق النار، وافتعال إشكالات، وضبطت في حوزتهما: مسدسين حربيين، 60 عبوة من باز الكوكايين، 20 كيساً متوسط الحجم من الحشيشة، 18 عبوة و9 مظاريف من الكوكايين، هاتفاً خلوياً، دراجتين ناريتين، مبلغاً مالياً.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
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