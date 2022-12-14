عمليات الإستيراد والتصدير إلى طبيعتها مجددا

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LBCI News Lebanon

أكدت مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـLBCI أن الامور عادت إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير، وذلك بعد عودة النظام الإلكتروني للجمارك إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس.