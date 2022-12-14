أمن وقضاء
14 كانون الأول 2022 - 03:51
14/12/2022 03:51:29
عمليات الإستيراد والتصدير إلى طبيعتها مجددا
عمليات الإستيراد والتصدير إلى طبيعتها مجددا
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LBCI News Lebanon
أكدت مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـLBCI أن الامور عادت إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير، وذلك بعد عودة النظام الإلكتروني للجمارك إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس.
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