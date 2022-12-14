أمن وقضاء
14 كانون الأول 2022 - 03:51
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عمليات الإستيراد والتصدير إلى طبيعتها مجددا

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عمليات الإستيراد والتصدير إلى طبيعتها مجددا
Lebanon News
أكدت مصادر المجلس الأعلى للجمارك للـLBCI أن الامور عادت إلى طبيعتها بالنسبة لعمليات الإستيراد والتصدير، وذلك بعد عودة النظام الإلكتروني للجمارك إلى العمل منذ العاشرة من مساء أمس.
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