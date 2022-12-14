أمن وقضاء
14 كانون الأول 2022 - 06:05
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محضري ضبط بحق أصحاب محطات مخالفين في صيدا

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محضري ضبط بحق أصحاب محطات مخالفين في صيدا
Lebanon News
إستكملت فرق مصلحة الإقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها على محطات المحروقات في مدينة صيدا بمؤازرة مكتب أمن الدولة وسطرت بنتيجتها محضري ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.
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