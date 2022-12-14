14 كانون الأول 2022 - 06:05 14/12/2022 06:05:44

محضري ضبط بحق أصحاب محطات مخالفين في صيدا

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LBCI News Lebanon

إستكملت فرق مصلحة الإقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها على محطات المحروقات في مدينة صيدا بمؤازرة مكتب أمن الدولة وسطرت بنتيجتها محضري ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة.