أمن وقضاء
15 كانون الأول 2022 - 08:10
15/12/2022 08:10:31
أمن الدولة في عكار توجه إنذارات شفهية لبعض أصحاب محال لعدم التزامهم بالأسعار
أمن الدولة في عكار توجه إنذارات شفهية لبعض أصحاب محال لعدم التزامهم بالأسعار
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LBCI News Lebanon
نفّذت مديريّة عكار الاقليميّة في أمن الدولة دوريّات مؤازرة مع مندوبين من مصلحة حماية المستهلك في الشمال، فجالوا على بعض المحال التجارية والسوبر ماركت في بلدتي البيرِة وعندقت حيث تمّ توجيه إنذارات شفهية لبعض أصحاب هذه المحال لعدم التزامهم بالأسعار.
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