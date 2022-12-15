أمن وقضاء
15 كانون الأول 2022 - 08:10
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أمن الدولة في عكار توجه إنذارات شفهية لبعض أصحاب محال لعدم التزامهم بالأسعار

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أمن الدولة في عكار توجه إنذارات شفهية لبعض أصحاب محال لعدم التزامهم بالأسعار
Lebanon News
نفّذت مديريّة عكار الاقليميّة في أمن الدولة دوريّات مؤازرة مع مندوبين من مصلحة حماية المستهلك في الشمال، فجالوا على بعض المحال التجارية والسوبر ماركت في بلدتي البيرِة وعندقت حيث تمّ توجيه إنذارات شفهية لبعض أصحاب هذه المحال لعدم التزامهم بالأسعار.
 
 
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