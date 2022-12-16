إعتداء العاقبية: لا توقيفات بعد والإيرلنديون قادمون

حادثة العاقبية تابع...

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LBCI News Lebanon

لا يزال جندي ايرلندي في حال حرجة في المستشفى بينما حال الجنديين الآخرين في تحسن، ولكن حتى الساعة لم تتمكن مخابرات الجيش من الاستماع إلى إفادة هذين الجنديين كي تستكمل صورة ما جرى في العاقبية من اعتداء على سيارة لقوات الأمم المتحدة أدى إلى سقوط قتيل وهو جندي أيرلندي في الثانية والعشرين من العمر، أصيب برصاصة في رأسه. وقالت مصادر أمنية إنه بانتظار أن يكون بمقدور المحققين الاستماع إلى الجنديين الإيرلنديين الجريحين، تركز التحقيقات اللبنانية حاليا على إعادة رسم سيناريو ما حصل بين الجنود الذين كانوا على متن سيارة اليونيفل والمجموعة التي يطلق عليها إسم "الأهالي" والتي أقدم أحد أفرادها على إطلاق النار على سيارة القوات الدولية فأصابها بسبع رصاصات هذا عدا عن الرصاصات التي لم تصبها.