أمن وقضاء
20 كانون الأول 2022 - 15:07
20/12/2022 15:07:39
ذئب يهاجم 3 اشخاص بينهم طفل في النبطية
ذئب يهاجم 3 اشخاص بينهم طفل في النبطية
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LBCI News Lebanon
أصيب ثلاثة أشخاص بجروح اليوم، بينهم طفل في بلدة عزة قضاء النبطية، اثر هجوم ذئب شرس على عدة منازل، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
وطلبت بلدية عزة من الأهالي" التزام الحذر الى حين السيطرة على الذئب الشارد".
(الصورة تعبيرية)
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