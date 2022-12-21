ميقاتي عرض الوضع الامني مع اللواء عثمان

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عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الوضع الأمني في لبنان.وطمأن اللواء عثمان" بأن الوضع الامني جيد وان الاجهزة الامنية تتخذ سلسلة اجراءات في اطار الامن الوقائي ومتابعة الحوادث الامنية التي تحصل".وشدد على"أن الاجراءات الأمنية ستتكثف خلال فترة الاعياد في كل المناطق وسيصار الى التشدد في مخالفات اطلاق النار".وعرض اللواء عثمان الواقع الصحي والاستشفائي الذي تعاني منه قوى الأمن، متمنيا "أن يصار الى معالجة الخلل بشكل سريع".واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق خالد قباني ثم النائب السابق عمار حوري.