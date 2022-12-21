أمن وقضاء
21 كانون الأول 2022 - 10:56
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ميقاتي عرض الوضع الامني مع اللواء عثمان

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ميقاتي عرض الوضع الامني مع اللواء عثمان
Lebanon News
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي الوضع الأمني في لبنان.

وطمأن اللواء عثمان" بأن الوضع الامني جيد وان الاجهزة الامنية تتخذ سلسلة اجراءات في اطار الامن الوقائي ومتابعة الحوادث الامنية التي تحصل".

وشدد على"أن الاجراءات الأمنية  ستتكثف خلال فترة الاعياد في كل المناطق وسيصار الى التشدد في مخالفات اطلاق النار".
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وعرض اللواء عثمان الواقع الصحي والاستشفائي الذي تعاني منه قوى الأمن، متمنيا "أن يصار الى معالجة الخلل بشكل سريع".

واستقبل الرئيس ميقاتي الوزير السابق خالد قباني ثم النائب السابق عمار حوري.
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