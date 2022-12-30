أمن وقضاء
30 كانون الأول 2022 - 08:56
30/12/2022 08:56:03
مواكبة لرأس السنة... استنفار أمني على الأرض
استنفار أمني على الأرض.. مواكبة لرأس السنة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الامن,رأس السنة,استنفار أمني على الأرض.. مواكبة لرأس السنة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
القوى الأمنية تقوم باستنفار أمني مواكبة لرأس السنة...
ماذا في التفاصيل؟
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
رأس السنة
الامن
إقرأ أيضاً