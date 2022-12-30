أمن وقضاء 30 كانون الأول 2022 - 08:56 30/12/2022 08:56:03 مواكبة لرأس السنة... استنفار أمني على الأرض

استنفار أمني على الأرض.. مواكبة لرأس السنة

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LBCI News Lebanon

القوى الأمنية تقوم باستنفار أمني مواكبة لرأس السنة... ماذا في التفاصيل؟ الإعلان

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