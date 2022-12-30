أمن وقضاء
30 كانون الأول 2022 - 08:56
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مواكبة لرأس السنة... استنفار أمني على الأرض

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Lebanon News
القوى الأمنية تقوم باستنفار أمني مواكبة لرأس السنة... 
 
ماذا في التفاصيل؟ 
 
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