أمن وقضاء 31 كانون الأول 2022 - 16:20 31/12/2022 16:20:30 بعد عملية الإنقاذ من على متن المركب قبالة سلعاتا... وصول الدفعة الاولى من الناجين إلى مرفأ طرابلس (صور)

بعد عملية الإنقاذ من على متن المركب قبالة سلعاتا... وصول الدفعة الاولى من الناجين إلى مرفأ طرابلس

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LBCI News Lebanon

بعد إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم ٢٣٢، وصلت الدفعة الاولى من الناجين إلى مرفأ طرابلس بعد أن تم تقلها بأمان.



اشارة الى أنه تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ. الإعلان

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