قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع الفرنسي وغريو

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LBCI News Lebanon

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الفرنسي Sebastien LECORNU ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان Anne GRILLO والملحق العسكري الفرنسي العقيد Gregory MEDINA مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.