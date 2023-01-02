أمن وقضاء
02 كانون الثاني 2023 - 08:22
02/01/2023 08:22:10
قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع الفرنسي وغريو
قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع الفرنسي وغريو
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LBCI News Lebanon
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الفرنسي Sebastien LECORNU ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان Anne GRILLO والملحق العسكري الفرنسي العقيد Gregory MEDINA مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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