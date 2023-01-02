أمن وقضاء
02 كانون الثاني 2023 - 08:22
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قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع الفرنسي وغريو

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قائد الجيش يستقبل وزير الدفاع الفرنسي وغريو
Lebanon News
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الدفاع الفرنسي Sebastien LECORNU ترافقه السفيرة الفرنسية في لبنان Anne GRILLO  والملحق العسكري الفرنسي العقيد Gregory MEDINA مع وفد مرافق، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
 
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