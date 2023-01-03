أمن وقضاء
03 كانون الثاني 2023 - 04:01
Back

الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية لمدة 3 أيام

الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية Lebanon, news ,lbci ,أخبار القواعد الجوية, طيران ليلي,الجيش,الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية
episodes
الجيش: طيران ليلي بين القواعد الجوية لمدة 3 أيام
Lebanon News
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن القوات الجوية ستقوم بتواريخ 3 و4 و5/1/2023 اعتباراً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، حامات والقليعات ورياق.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً