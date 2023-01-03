أمن وقضاء
03 كانون الثاني 2023 - 07:50
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قطع طريق خلدة بإتجاه بيروت على خلفية توقيف موسى زاهر غصن (فيديو)

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قطع طريق خلدة بإتجاه بيروت على خلفية توقيف موسى زاهر غصن (فيديو)
Lebanon News
أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق خلدة بإتجاه بيروت على خلفية توقيف استخبارات الجيش موسى زاهر غصن الذي ينتمي الى عشائر عرب خلدة.

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