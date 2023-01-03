أمن وقضاء
03 كانون الثاني 2023 - 07:50
03/01/2023 07:50:33
قطع طريق خلدة بإتجاه بيروت على خلفية توقيف موسى زاهر غصن (فيديو)
قطع طريق خلدة بإتجاه بيروت على خلفية توقيف موسى زاهر غصن
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LBCI News Lebanon
أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق خلدة بإتجاه بيروت على خلفية توقيف استخبارات الجيش موسى زاهر غصن الذي ينتمي الى عشائر عرب خلدة.
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