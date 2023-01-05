مروجا مخدرات في قبضة مفرزة إستقصاء بيروت

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في إطار المتابعة المستمرة لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، ومن خلال المتابعة والرصد، تمكنت دورية من مفرزة الإستقصاء في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 2-1-2023، من إلقاء القبض على إثنين من المروجين في محلة كورنيش بيار الجميل على متن دراجة آلية لون أحمر، وهما:ك. ب. (من مواليد عام 1983، لبناني الجنسية)ك. ي. (من مواليد عام 1969، مكتوم القيد).وضبطت بحوزتهما كمية من مادة الهيرويين مقسمة في أكياس شفافة ومعدة للترويج.وسلم الموقوفان والمضبوطات إلى الفصيلة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.