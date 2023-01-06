أمن وقضاء
06 كانون الثاني 2023 - 05:22
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انقلاب آلية تابعة للكتيبة الفرنسية في دير ميماس

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انقلاب آلية تابعة للكتيبة الفرنسية في دير ميماس
Lebanon News

تعرضت الية تابعة للكتيبة الفرنسية تحمل لوحة رقم 14380 لحادث انقلاب في بلدة دير ميماس، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.

واقتصرت الاضرار على الماديات، ولم يسجل وقوع اصابات.  
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