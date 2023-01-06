انقلاب آلية تابعة للكتيبة الفرنسية في دير ميماس

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LBCI News Lebanon



تعرضت الية تابعة للكتيبة الفرنسية تحمل لوحة رقم 14380 لحادث انقلاب في بلدة دير ميماس، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



واقتصرت الاضرار على الماديات، ولم يسجل وقوع اصابات.