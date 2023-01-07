إصابة مطلوب في بعلبك أثناء اشتباكه مع الجيش

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LBCI News Lebanon

اصيب المطلوب ع. م. ج. بطلق ناري خلال اشتباك مع دورية للجيش في محلة الشراونة في بعلبك، نقل على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة، وهو في حال حرجة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.