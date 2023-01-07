أمن وقضاء
07 كانون الثاني 2023 - 08:35
07/01/2023 08:35:01
إصابة مطلوب في بعلبك أثناء اشتباكه مع الجيش
إصابة مطلوب في بعلبك أثناء اشتباكه مع الجيش
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LBCI News Lebanon
اصيب المطلوب ع. م. ج. بطلق ناري خلال اشتباك مع دورية للجيش في محلة الشراونة في بعلبك، نقل على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة، وهو في حال حرجة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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