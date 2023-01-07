أمن وقضاء
07 كانون الثاني 2023 - 08:35
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إصابة مطلوب في بعلبك أثناء اشتباكه مع الجيش

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إصابة مطلوب في بعلبك أثناء اشتباكه مع الجيش
Lebanon News
اصيب المطلوب ع. م. ج. بطلق ناري خلال اشتباك مع دورية للجيش في محلة الشراونة في بعلبك، نقل على أثرها إلى مستشفى دار الأمل الجامعي للمعالجة، وهو في حال حرجة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.
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