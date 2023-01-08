أمن وقضاء 08 كانون الثاني 2023 - 10:52 08/01/2023 10:52:12 الاعتداء على كنيسة أم الفقير في جبيل..والفاعل في قبضة قوى الأمن

الاعتداء على كنيسة أم الفقير في جبيل..والفاعل في قبضة قوى الأمن

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LBCI News Lebanon

تعرضت كنيسة أم الفقير في جبيل فجر اليوم لاعتداء عبر تكسير محتوياتها والأيقونات التي كانت فيها ورميها على الطريق العام.



وألقت القوى الأمنية القبض على الفاعل، وهو سوري الجنسية وبدأت تحقيقاتها معه. الإعلان

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