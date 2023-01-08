أمن وقضاء
08 كانون الثاني 2023 - 14:07
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من ينقذ طفلين من الخطف والتعذيب بعد قرابة ثلاثة أشهر ؟ الـLBCI تنشر الأسماء الكاملة للخاطفين..

العين على المداهمات التي يجريها الجيش لضبط شبكات الخطف المنتشرة في كل مكان Lebanon, news ,lbci ,أخبار شبكات الخطف, الجيش ,المداهمات ,العين على المداهمات التي يجريها الجيش لضبط شبكات الخطف المنتشرة في كل مكان
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Lebanon News
أيام  وجريمة خطف الطفلين غالب ومهند  تكمل شهرها الثالث ... وحتى الآن ضمائر أفراد العصابة المجرمة لا تستجيب لاي نداء وتمعن في خطف طفلين وتتمادى في جريمة خطيرة تسيىء الى القيم الانسانية والدينية والعشائرية والأخلاقية.

التسع والثماني دقائق في الثاني والعشرين من تشرين الاول 2022  الطفلان السوريان يسيران في  حي الصلح في بعلبك غير عالمين أن مجموعة أشرار تتربص بهم. 
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وبكاميرا وثقت جريمة الخطف أقدم  اشخاص يستقلون سيارة نوع جيب غراند شيروكي  زجاجها داكن على مطاردتهما وخطفهما أمام أعين بعض من تواجد في الشارع . ومنذ ذلك الحين ترسل العصابة  صور تعذيب للطفلين ورسائل صوتية يناشد فيها الطفلان والدهما لانقاذهما. العصابة ترتكب جريمتها للحصول على فدية مالية وصلت مؤخرا الى الـ100 ألف دولار.

لكن من هي العصابة؟ وأين الطفلان؟ 
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