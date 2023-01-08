أمن وقضاء
08 كانون الثاني 2023 - 14:09
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القضاة الى العمل مجددا وفقا لهذه الاولويات

القضاة الى العمل مجددا وفقا لهذه الاولويات Lebanon, news ,lbci ,أخبار عدل,القضاة ,القضاة الى العمل مجددا وفقا لهذه الاولويات
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Lebanon News
مطلع الاسبوع المقبل ستعود الحركة الى قصور العدل، بعد اعتكاف للقضاة دام لقرابة الستة اسهر.
فمجلس القضاء الاعلى دعا القضاة رسميا في بيان الى العودة لممارسة مهامهم، وتقول المعلومات ان البيان هو ثمرة ما اتفق عليه بين القضاة في الجمعية العمومية للقضاة التي سبقت اجتماع القضاء الاعلى. 

انطلاقة العمل في قصور العدل قد تبدو بطيئة في البداية بسبب تراكم الملفات، اما الاولوية فمن المفترض ان تعطى للملفات الاقدم في المحاكم المدنية، اما في الملفات الجزائية ولاسيما تلك التي تشهد توقيفات فمن المفترض ان تتحرك بشكل متوازٍ.
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