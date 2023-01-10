أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2023 - 04:00
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مودع حاول إقتحام أحد المصارف في صيدا...

مودع حاول إقتحام أحد المصارف في صيدا... Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيدا,المصارف,مودع حاول إقتحام أحد المصارف في صيدا...
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مودع حاول إقتحام أحد المصارف في صيدا...
Lebanon News
أوقفت دورية من مخابرات الجيش المودع محمد.ق، وهو عسكري في الجيش، بعد أن حاول إقتحام أحد المصارف صباحًا في صيدا بقوة السلاح.

وكانت إحدى كاميرات الهواتف وثقت عملية قيامه بإطلاق النار عند مدخل المصرف.
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