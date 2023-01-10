مودع حاول إقتحام أحد المصارف في صيدا...

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LBCI News Lebanon

أوقفت دورية من مخابرات الجيش المودع محمد.ق، وهو عسكري في الجيش، بعد أن حاول إقتحام أحد المصارف صباحًا في صيدا بقوة السلاح.



وكانت إحدى كاميرات الهواتف وثقت عملية قيامه بإطلاق النار عند مدخل المصرف.