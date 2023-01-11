عصابة تسطو على محل مجوهرات في بيروت

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LBCI News Lebanon

تمكنت عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص من سرقة مجوهرات من أحد محلات المجوهرات في سوق الذهب في بيروت أمام أعين الكاميرات وفي وضح النهار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



والتقطت كاميرات المراقبة التنسيق الواضح بين أفراد العصابة وتمرسهم في السرقة.