فيديو على وسائل التواصل كاد ان يزيد الازمات ازمة في لبنان.. ماذا حصل؟

هذا الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه مواطنان يطردان دورية لقوى الامن في منطقة كفرقاهل قضاء الكورة، بطريقة مذلة ويشتمون بكركي بألفاظ غير لائقة مهددين بالاستعانة بسراي المقاومة.