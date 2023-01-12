أمن وقضاء
12 كانون الثاني 2023 - 08:59
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فيديو على وسائل التواصل كاد ان يزيد الازمات ازمة في لبنان.. ماذا حصل؟

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Lebanon News
هذا الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه مواطنان يطردان دورية لقوى الامن في منطقة كفرقاهل قضاء الكورة، بطريقة مذلة ويشتمون بكركي بألفاظ غير لائقة مهددين بالاستعانة بسراي المقاومة. 
 
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