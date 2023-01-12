أمن وقضاء
12 كانون الثاني 2023 - 08:50
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الالمان في العدلية لليوم الثاني

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Lebanon News
يواصل الوفد الالماني زيارته الى قصر عدل بيروت وفي اليوم الثاني مزيد من العمل المشترك مع القضاء اللبناني لتلبية الطلبات الالمانية تحت سقف القانون اللبناني.

ماذا في تفاصيل اليوم الالماني الثاني؟

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