أمن وقضاء 12 كانون الثاني 2023 - 08:50 12/01/2023 08:50:00 الالمان في العدلية لليوم الثاني

ماذا في تفاصيل اليوم الالماني الثاني؟

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LBCI News Lebanon

يواصل الوفد الالماني زيارته الى قصر عدل بيروت وفي اليوم الثاني مزيد من العمل المشترك مع القضاء اللبناني لتلبية الطلبات الالمانية تحت سقف القانون اللبناني.



ماذا في تفاصيل اليوم الالماني الثاني؟



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