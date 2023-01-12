قبول طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من سلامة

ماذا في التفاضيل؟

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LBCI News Lebanon

علمت الـLBCI أن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا قبلت طلب رد القاضي زياد ابي حيدر المقدم من قبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بسبب ابدائه رأيا مسبقا في الملف، إذ اعتبر أنّ الادعاء على سلامة ورفاقه هو من صلاحية النيابة العامة المالية.