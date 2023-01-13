عصابة خطرة في قبضة استخبارات الجيش في برج البراجنة

عملية عسكرية نوعية للجيش في برج البراجنة

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LBCI News Lebanon

مستطلعا أوضاع فوج التدخّل الرابع ومكتب أمن الضاحية التابع لمديرية المخابرات في ضاحية بيروت الجنوبية، نوّه قائد الجيش العماد جوزف عون بجهود الفوج الذي شارك الخميس مع مجموعة من مديرية المخابرات في الجيش في توقيف أفراد عصابة خطيرة في برج البراجنة.