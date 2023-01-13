أمن وقضاء
13 كانون الثاني 2023 - 14:08
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عصابة خطرة في قبضة استخبارات الجيش في برج البراجنة

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Lebanon News
مستطلعا أوضاع فوج التدخّل الرابع ومكتب أمن الضاحية التابع لمديرية المخابرات في ضاحية بيروت الجنوبية، نوّه قائد الجيش العماد جوزف عون بجهود الفوج الذي شارك الخميس مع مجموعة من مديرية المخابرات في الجيش في توقيف أفراد عصابة خطيرة في برج البراجنة.
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