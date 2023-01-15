أمن وقضاء
15 كانون الثاني 2023 - 18:01
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جريحتان في حادث سير في جعيتا

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جريحتان في حادث سير في جعيتا
Lebanon News
وقع حادث سير مساء اليوم على طريق عام جعيتا كسروان قرب القصر البلدي، أدى إلى إصابة شابتين بجروح.

 وسارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني ونقلت جريحة إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي وجريحة إلى مستشفى السان جون في جونية لتلقي العلاج.
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