قوى الأمن تطلب التعرف إلى جثة إمرأة في مستشفى سيدة مارتين - جبيل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي أنه حوالى الساعة 23:00 من تاريخ 26/06/2024، تعرضت إحدى السيدات لحادث صدم على المسلك الغربي من أوتوستراد حالات - مقابل أفران "شمسين"، ما أدى إلى وفاتها على الفور.



وقد جرى نقل الجثة إلى براد مستشفى سيدة مارتين في جبيل.



والسيدة المتوفاة في العقد الثالث من العمر تقريبًا، طولها حوالى /170/ سم، معتدلة البنية، ذات بشرة سمراء، شعرها أسود اللون، وأجعد."



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها أو ممن يعرف عنها شيئًا إبلاغهم الحضور الى مكان تواجد الجثة والاتصال بمفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 934217-09، تمهيدًا لاستلام الجثة.