الجيش: إزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة طرابلس - الحارة البرانية

على أثر وقوع إشكال عائلي بتاريخ ٢٨ / ٦ /٢٠٢٤ في منطقة طرابلس - الحارة البرانية التي تتضمن تعديات على أملاك الدولة (هنغارات وخيم)، تعمل وحدة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات على مؤازرة القوى الأمنية وشرطة البلدية لإزالة التعديات التي ساهمت في تأجيج الخلافات بين العائلات.… pic.twitter.com/h1FXm2JT4Y
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) June 30, 2024
على أثر وقوع إشكال عائلي بتاريخ ٢٨ / ٦ /٢٠٢٤ في منطقة طرابلس - الحارة البرانية التي تتضمن تعديات على أملاك الدولة (هنغارات وخيم)، تعمل وحدة من الجيش مع دورية من مديرية المخابرات على مؤازرة القوى الأمنية وشرطة البلدية لإزالة التعديات التي ساهمت في تأجيج الخلافات بين العائلات.… pic.twitter.com/h1FXm2JT4Y